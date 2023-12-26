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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyadan propaganda yapan 4 ve anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli yakalandı.

İZMİR'de, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü için sosyal medyadan propaganda yapan 4 ve terör örgütünün önem atfettiği örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından, bugün, sabah saatlerinde, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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