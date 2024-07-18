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İzmir'de otopark tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 kişi yaralandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde otopark meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişiyi tabancayla yaralayan şüphelilerden 1 kişi daha gözaltına alındı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde otopark meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişiyi tabancayla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 5'e yükselirken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Karabağlar ilçesi Üçyol mevkisinde meydana geldi. Dün akşam Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki bir kafenin önüne otomobili park etmeye çalışan A.S. (28) ve M.M.S. (49) ile dışarı çıkan kafe personeli arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. A.S. ve M.M.S. ile kafe çalışanı M.K.K. (22) bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen A.K. (26), İ.K. (33), A.B.Ö. (23) ve M.Ş. (34), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda Menderes ilçesi Gümüldür mevkisinde saklandıkları adreste yakalanırken, yapılan aramada 1 adet tabanca da ele geçirildi. Diğer şüpheli O.B. (31) ise bugün yakalanıp, gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Yapılan araştırmada şüphelilerin olaydan sonra, çevredeki güvenlik kamerası cihazını olay yerinden kaçırdıkları ve boş kovanları topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Karabağlar İzmir Güncel Haberler

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