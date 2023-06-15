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İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Burcu D'nin kullandığı 35 AJA 002 plakalı otomobil, Tire- Torbalı kara yolu Yeniçiftlik Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslarla Tire, Selçuk ve Torbalı'daki hastanelere kaydırıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Torbalı İzmir Güncel Haberler

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