İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
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İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Burcu D'nin kullandığı 35 AJA 002 plakalı otomobil, Tire- Torbalı kara yolu Yeniçiftlik Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslarla Tire, Selçuk ve Torbalı'daki hastanelere kaydırıldı.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel