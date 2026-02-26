İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 45 yaşındaki Burcu Tek yaşamını yitirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde Y.B. idaresindeki 35 FS 692 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Tek'e (45) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Tek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir