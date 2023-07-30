İzmir'de otomobile arkadan çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken sürücüsü Mustafa Bayram'ın (32) rahatsızlandığı öğrenilen otomobil, orta şeritte durdu. Sürücü Bayram ile beraber seyahat eden 3 arkadaşı, otomobilden inerek Bayram'a yardım etmek istedi. Bu sırada, G.K. idaresindeki kamyonet hızını alamayarak duran otomobile arkadan çarptı. Kazada, gazi olduğu öğrenilen sürücü Mustafa Bayram hayatını kaybederken, otomobilden inen 2 arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 AD 0634 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Bayram seyir halindeyken rahatsızlandı. Rahatsızlanan sürücü otomobili otoyolun orta şeridinde durdurdu. Beraberinde seyahat eden ve durumu gören 3 arkadaşı orta şeritte duran otomobilden inerek Bayram'a yardım etmek istedi. Bu sırada, G.K idaresindeki 35 KF 6322 plakalı kamyonet, hızını alamayarak duran otomobile arkadan çarptı.