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İzmir'de Otomobil Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Otomobil Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili duvara çarpıp alev aldı. 23 yaşındaki Hüseyin Zağlı, yangın sonucunda yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyettiği otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Yanan otomobilden çıkamayan sürücü Hüseyin Zağlı (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Zağlı idaresindeki 35 AN 4011 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazanın ardından otomobil yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Zağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zağlı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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