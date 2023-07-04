İzmir'de otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü
Güncel Haberler
İzmir' Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, tırın dorsesine ok gibi saplandı. Araç, çarpmanın etkisiyle alev alırken, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ağır durumdaki otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir'de otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü
İZMİR - İzmir' Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil, tırın dorsesine ok gibi saplandı. Araç, çarpmanın etkisiyle alev alırken, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ağır durumdaki otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.40 sıralarında Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Delil Süer'in kullandığı 34 RB 5017 plakalı otomobil, İzmir- Aydın kara yolu Pamukyazı mevkisinde dönmeye çalışan E.T. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan genç sürüyü çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Süer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekibi, olay yerinden kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.