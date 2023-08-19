İzmir'de otomobil şarampole uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 keçi sağ kurtuldu

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, aracın bagajında bulunan 2 keçi sağ olarak kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil şarampole uçtu: 2 kişi öldü, bagajdan 2 keçi sağ çıkarıldı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, aracın bagajında bulunan 2 keçi ise sağ olarak çıkarıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeğenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ödemiş istikametinden Tire yönüne gitmekte olan Fatih Erol idaresindeki 35 HAC 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Savrulan araç bir süre sonra yemiş ağacına çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Fatih Erol ve yolcu konumunda bulunan arkadaşı Niyazi Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Aracın bagajından 2 keçi sağ olarak çıkarıldı

Cenazeler bulundukları yerden çıkarılarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, aracın bagaj kısmında bulunan 2 keçi de ekiplerce bulundukları yerden sağ olarak çıkarıldı. Öte yandan, iki arkadaşın Ödemiş Hayvan Pazarı'na gittikleri ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.