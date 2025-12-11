Haberler

İzmir'de galeriye patlayıcı maddeyle saldırıya 5 gözaltı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir otomobil galerisine düzenlenen patlayıcı madde saldırısında 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir otomobil galerisine patlayıcı maddeye saldırı gerçekleştirildi. Polis, olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi'ndeki bir otomobil galerisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından galeriye patlayıcı madde ile saldığı düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kimlikleri belirlenen D.G., M.Y.E., E.D.K., C.K. ve G.K. adlı 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
