Haberler

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Tek, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde Y.B. idaresindeki 35 FS 692 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Tek'e (45) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Tek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Çocuklarına yemek götürüyormuş

Burcu Tek'in, Kuşçuburun Barbaros İlkokulu'nda eğitim gören iki çocuğuna yemek götürmek istediği, kazanın bu sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolun tek şeridi ise çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...