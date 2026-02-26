İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Tek, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkisinde Y.B. idaresindeki 35 FS 692 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Tek'e (45) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Tek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Çocuklarına yemek götürüyormuş
Burcu Tek'in, Kuşçuburun Barbaros İlkokulu'nda eğitim gören iki çocuğuna yemek götürmek istediği, kazanın bu sırada meydana geldiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolun tek şeridi ise çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.