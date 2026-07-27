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Ödemiş’te Ormanda Kenevir Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Ödemiş’te Ormanda Kenevir Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanda kenevir yetiştirdiği tespit edilen S.D., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 175 kök kenevir, ruhsatsız silahlar, esrar ve hassas teraziyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde ormanda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.D., tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Bozdağ Mahallesi Darıderesi mevkisinde S.D.'nin ormanda kenevir ektiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, 24 Temmuz'da şüphelinin evi ile ormanda arama yaptı. Aramalarda boyları 50 ile 150 santimetre arasında değişen 175 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız 7,65 milimetre çapında tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 20 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ile 36 adet 7,65 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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