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İzmir'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Buca ilçesinde, Sarnıç Gölet mevkisindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde, Sarnıç Gölet mevkisindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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