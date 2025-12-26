Haberler

İzmir'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de organize suç faaliyetlerine karışan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonla birlikte ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'de organize suç faaliyetlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, ruhsatsız silah bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak ve kullanımını kolaylaştırmak suçları kapsamında takip edilen şüphelilerin, farklı ilçelerde kurşunlama ve yaralama eylemleri planladıkları belirlendi.

Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, plakasız motosiklet ile çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlünün de bulunduğu, bu kişilerden birinin 18 yıl 10 ay, diğerinin ise 4 yıl 2 ay hapis cezasının olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C.T, R.A, S.T, E.D, A.S. ve M.U. tutuklandı, N.E.Y, İ.B. ile A.S.U. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı