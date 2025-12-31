İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular İskelesinde şiddetini artıran rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeni ile saat 09.00 itibarıyla arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.