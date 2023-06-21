İzmir'de ölü bulunan kişinin kardeşi suçunu itiraf etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde ölü bulunan kişiyle ilgili yürütülen çalışmada gözaltına alınan kardeşi, suçunu itiraf etti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde ölü bulunan kişiyle ilgili yürütülen çalışmada gözaltına alınan kardeşi, suçunu itiraf etti.

Zafer Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler K.İ'nin (33) yaşamını yitirdiğini belirledi.

K.İ'in ailesiyle görüşen, telefonunu ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 19 yaşındaki kardeşi A.E.İ'yi gözaltına aldı.

Suç aleti bıçakla yakalanan A.E.İ'nin ifadesinde ağabeyini uyuşturucu kullanarak kız kardeşi ve annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.