İzmir'de nevruz kutlandı

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda 'Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu' sloganıyla düzenlenen etkinlikte barış anneleri nevruz ateşi yakarken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı da okundu. Etkinlik öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İZMİR'de Nevruz Bayramı, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

DEM Parti öncülüğünde, 'Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu' sloganıyla Gündoğdu Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik nedeniyle birçok yol ve sokak araç trafiğine kapatılırken, alana gelenler oluşturulan polis noktalarında arama yapıldıktan sonra içeri alındı. Barış anneleri tarafından nevruz ateşi yakıldıktan sonra terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı alandakilere okundu.

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, ESP temsilcisi Meliha Kayacı ve Halkların Demokratik Kongresi Eş Genel Sözcüsü Ali Kenanoğlu'nun konuşmalarının ardından müzik dinletisiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
