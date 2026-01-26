İzmir'in ardından adli olaylarda yüzde 30'luk düşüş

İZMİR merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkokapan- İzmir'in ardından geçen yılın aynı dönemine göre adli olaylarda yüzde 30 oranında azalma olduğu açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olduğu belirtilen Narkokapan- İzmir'in ardından geçen yılın aynı dönemine göre adli olaylarda yüzde 30 oranında azalma olduğunu duyurdu. Açıklamada 2025 yılında kentin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla adalet hizmetlerinde kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıldığı vurgulanırken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak suçla mücadelede kararlılığı pekiştiren, süreçleri hızlandıran ve mağdur odaklı yaklaşımı güçlendiren uygulamaların hayata geçirildiğinin altı çizildi. Temel hedefin suçla mücadelenin her alanında etkinliği sağlamak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmek olduğu da vurgulandı.

'ÖFKE KONTROLÜ PROGRAMLARI UYGULANIYOR'

Kentte suçla mücadelenin her aşamasında etkin ve koordineli bir yaklaşımla adalete erişimin hızlandırılması ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının temel hedef olarak belirlendiği aktarıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'Maddeye değil, geleceğe bağlan' anlayışıyla uyuşturucu kullanıcılarına yönelik tedavi, denetimli serbestlik ve adli kontrol uygulamalarının yaygınlaştırıldığı belirtildi. Öte yandan uyuşturucu suçlarıyla mücadelede, 5 bin 329 kullanıcı şüpheliye 'tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olma' yükümlülüğü verilerek adli kontrol tedbiri uygulandığının altı çizildi. Trafik güvenliğine yönelik de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler için güvenli yollar eğitim programları, şiddet şüphelileri için ise öfke kontrolü programlarının uygulanmaya başlandığı vurgulandı.

'19 OCAK'TAKİ OPERASYONDA SOKAKLAR TEMİZLENDİ'

Açıklamanın devamında İzmir'de Narkokapan-İzmir'in gerçekleştirildiği belirtilip, "Uyuşturucunun aynı zamanda tüm suçların kaynağı olduğu bilinen bir gerçektir. Uyuşturucu ile mücadelede aynı zamanda başka çıkar amaçlı suç örgütleri olmak üzere tüm ana suç türlerine ciddi şekilde baskılamaktadır. Baştan beri anlatılan tüm suçlarla etkin mücadele uyuşturucu suçlarının hem talep hem satıcı hem kullanıcı hem satıcı ayaklarına kapsamlı ve etkili müdahale sonucunda 2025 yılı aynı günleriyle 2026 yılının aynı tarihlerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen adli vakalarda önemli ölçüde azalma kaydedilmiştir. 19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda sokaklar temizlenmiş, gençler uyuşturucu tehlikesinden korunmuştur. Bu soruşturma diğer suç türlerinde de ciddi oranda önüne geçilmesini sağlamıştır. Soruşma tarihinden sonraki dönemde ortalama adli olaylar yüzde 30,80 oranında azalmıştır" ifadelerine yer verildi.