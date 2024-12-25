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Müftülükte silahlı saldırı! Herkesin içinde kurşunlayıp öldürdü

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İzmir'in Beydağ İlçesi Müftülüğü'nde çalışan memur Selman Başer, kuruma gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan ile Başer'in daha önce din görevlisi olarak beraber çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki görevine 2 ay önce başlayan Selman Başer, kuruma gelen kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Müftülükte silahlı saldırı! Herkesin içinde kurşunlayıp öldürdü

Müftülükte silahlı saldırı! Herkesin içinde kurşunlayıp öldürdü
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİzmarit:

vurulan Esadın akrabağsımıy mış?

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Kesin kadın meselesidir....

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