Müftülükte silahlı saldırı! Herkesin içinde kurşunlayıp öldürdü

İzmir'de Beydağ İlçesi Müftülüğünde görevli memur Selman Başer, kurumda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki görevine 2 ay önce başlayan Selman Başer, kuruma gelen kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan saldırganın, ölen Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.