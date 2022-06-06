İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir'de motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen motosikletten yola savrulan sürücüsü Mustafa Akkaş (28) yaşamını yitirirken, arkasında bulunan C.B. (17) ise yaralandı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen motosikletten yola savrulan sürücüsü Mustafa Akkaş (28) yaşamını yitirirken, arkasında bulunan C.B. (17) ise yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir-Çeşme Çevreyolunda meydana geldi. Güzelbahçe'den Narlıdere yönüne giden Mustafa Akkaş idaresindeki 35 AKM 254 plakalı motosiklet kontorlden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çarptıktan sonra devrildi. kazada devrilen motosikletten düşen sürücüsü Akkaş ile arkasında yolcu olarak bulunan C.B., metrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Akkaş'ın hayatını kaybettiği, C.B'nin ise yaralandığı belirlendi. C.B. ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Akkaş'ın cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Mustafa Akkaş Güzelbahçe İzmir Güncel Haberler

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