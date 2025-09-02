İzmir'de Motosiklet Kazasında Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İZMİR'de ani fren yapan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü polis memuru Ahmet Busanç (38), hayatını kaybetti. Busanç'ın yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin alıp, yola çıktığı belirtildi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesi Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Polis memuru Ahmet Busanç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, ani fren yaptığı öne sürülen plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Busanç motosikletten fırlayıp, metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Busanç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Busanç'ın cenazesi morga götürüldü.

Çeşme ilçesinde görev yapan Ahmet Busanç'ın yaklaşık 1 ay önce beyin kanaması geçiren ve yeniden rahatsızlanan eşinin yanına gitmek için izin aldığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.