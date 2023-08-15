İzmir'de minibüste çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Kadir Tarcan (29) ile F.M. minibüste bilinmeyen bir nedenle tartıştı. F.M.'nin arkadaşlarına haber vermesiyle, minibüsün önü kesildi ve Kadir Tarcan aşağıya indirildi. Çıkan arbedede bıçaklanan Tarcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.15 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Tarcan Karaburun ilçesinden motosikletinin tamiri için Karabağlar'da bulunan bir tamirciye geldi ve motorunu bırakarak dönüş içi minibüse bindi. O esnada minibüste bulunan F.M. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. F.M.'nin arkadaşlarına haber vermesiyle tartışma büyüdü. F.M.'nin arkadaşları tarafından önü kesilen minibüsten Tarcan aşağıya indirildi. Çıkan arbedede Tarcan bıçak darbeleriyle yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Tarcan, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tarcan'ın sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Tarcan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri, şüpheli F.M.'yi gözaltına aldı.