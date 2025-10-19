Haberler

İzmir'de Midibüs Devrildi: 5 Yaralı

İzmir'de Midibüs Devrildi: 5 Yaralı
Gaziemir ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

H.B. (57) idaresindeki, İzmir Adnan Menderes Havalimanı personelini taşıyan plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Menderes Caddesi'nde refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile midibüsteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
