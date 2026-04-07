Haberler

İzmir'de midelerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, yurt dışından uyuşturucu madde getiren iki yabancı uyruklu zanlı, midelerinde ele geçirilen 127 kapsül eroin ile tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli hareketler sergileyen kişilere yönelikti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli hareketler sergileyen ve çelişkili ifadeler veren yabancı uyruklu E.N. ve N.M. yakalandı.

Savcılık talimatıyla iç beden muayenesi yapılan şüphelilerin midelerinden 127 kapsül halinde 1 kilo 304 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

