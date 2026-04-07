İzmir'de midelerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli hareketler sergileyen ve çelişkili ifadeler veren yabancı uyruklu E.N. ve N.M. yakalandı.

Savcılık talimatıyla iç beden muayenesi yapılan şüphelilerin midelerinden 127 kapsül halinde 1 kilo 304 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.