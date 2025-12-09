Haberler

İzmir'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşım aksadı

İzmir'in Bornova ilçesinde metronun raydan çıkması sonucu ulaşımda aksama yaşandı. Vatandaşlar tahliye edilirken, metro seferleri gecikmeli olarak sürdürüldü. İzmir Metro AŞ, sorunun giderildiğini ve seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Narlıdere Kaymakamlık-Evka 3 seferini yapan metro, henüz belirlenemeyen nedenle Bornova İstasyonu'nda raydan çıktı.

Metrodaki vatandaşlar tahliye edildi.

İzmir Metro AŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bornova ve Bölge istasyonları arızanın giderilmesi için kapatıldı. Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasındaki seferler gecikmeli olarak yapıldı, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında seferlere ara verildi.

İstasyonlara gelenler otobüs duraklarına yönlendirildi. Duraklarda yoğunluk oluştu.

İzmir Metro AŞ'den açıklama

İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İzmir Metro Bornova İstasyonu'nda hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir."

İzmir Metro AŞ son açıklamasında teknik arızanın giderildiğini belirterek, "Sayın yolcularımız, seferlerimiz normale dönmüş olup, işletimimiz Evka 3-Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında devam etmektedir. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz." ifadelerini kullandı.

