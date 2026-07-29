İzmir’de maki yangını

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menemen ilçesinde gece saatlerinde çıkan maki yangını, çok sayıda ekibin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, "Gece saat 01.00 gibi yangın ihbarı düştü. Haykıran ve Belen mahallelerimizin kuzeyinde kalan özellikle büyük bir çoğunluğu makilik alanlar ile mera alanlarının olduğu kısımda başladı yangın. Yaklaşık 350 personel, 80 kara aracı ile müdahalede bulunduk. Sabah saatlerine doğru yangın kontrol altına alındı. Şimdide hava araçlarıyla soğutma çalışmalarına destek verilmekte. İzmir başta olmak üzere çevre illerden de takviye ekipler gelerek yangın, yerleşim alanlarını tehdit edecek düzeyde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın 2-3 noktada çıkıp genişlediği için 100 hektar alanın zarar görmüş olabileceğini düşünüyoruz. Herhangi hasar gören, yanan bir evimiz bulunmamakta. Çok şükür can ve mal kaybı da yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı