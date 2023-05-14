İzmir'de lisede sandıkların kapanmasına 1 saat kala kuyruklar oluştu (2)

SONA KALANLAR KOŞARAK GELDİ

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde sandıkların kapanmasına sayılı dakikalar kala oylarını kullanmak isteyen bazı seçmenler oldu. İhracat işiyle uğraşan Çetin Cenk Çekiçkesen (26) oy kullanacağı okula koşarak yetiştiğini belirtip, "Kendi üşengeçliğimden oldu. Öğlen biraz uyuyayım dedim. Uyandığımda saat 16.30'du. Koşturarak buraya geldim. Neyse ki yetiştim. Hepimiz için hayırlı olsun. Daha güzel bir Türkiye'ye uyanırız inşallah" dedi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, -