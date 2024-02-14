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İzmir'de Kurusıkı Tabanca İle Cinayet: Tutuklandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir matbaanın önünde meydana gelen olayda, Alican H. isimli şahıs, kuzeni Atakan Kaşıkçı'yı kurusıkı tabancayla vurarak ölümüne neden oldu. Alican H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir matbaanın önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, kurusıkıdan bozma tabancayı göstermek isterken kuzeni Atakan Kaşıkçı'yı (44) vurarak ölümüne neden olan Alican H. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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