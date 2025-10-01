İzmir'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği Düzenlendi

İzmir'de İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, " Gazze'nin Umudu Küresel Sumud Filosu'na Selam Ol" yazılı pankart asıldı.

Cadde üzerinde filo hakkında bilgilendirici panolar ve karikatürlerden oluşan sergi açıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından grup adın açıklama yapan Kemal Songür, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve uluslararası toplumun tutumunu eleştirdi.

Batılı devletlerin ve bazı Arap ülkelerinin Gazze konusunda duyarsız davrandığını dile getiren Songür, tek kaygılarının kendi menfaatleri olduğunu söyledi.

Filo hakkında bilgi veren Songür, gemilerin Gazze'ye 150 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, "Kim ne derse desin çocuklar, kadınlar katlediliyor. Bombalar yağıyor. Hiç mi vicdanınız yok, çocuklarınızın yüzlerine nasıl bakacaksınız?" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında gönüllüler, filoya destek için mavi kurdele dağıttı.

Etkinliğin 3 gün boyunca 15.00-20.00 saatleri arasında devam edeceği bildirildi.