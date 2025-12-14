İzmir birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak

İzmir'de 15-22 Aralık'ta tiyatro, opera, bale, konser ve sergilerden oluşan kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 15 Aralık'ta "Attila" operasını, 20 Aralık'ta ise "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde" ve "Sessizlik", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Bornova Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda 17 Aralık'ta "Bir Avaz Anadolu" konserini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 19 Aralık'ta şef Nesrin Bayramoğulları yönetiminde, solist Vivi Vassileva eşliğinde konser verecek.

İKSF'de konferans, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli konferans, atölye ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "Esnek Düşünmenin Gücü" atölyesi 15 Aralık'ta düzenlenecek.

İKSF'de 16 Aralık'ta Ümit Yaşar Işıkhan "Sanatta Değişim Rüzgarı" başlıklı konferans verecek. Prof. Dr. Zeynep Çakmakçı ise "Antik Çağ'dan Bizans'a Kadın Erdeminin Kültürel, Dini ve Sembolik Bir İfadesi Olarak İplik Eğirme" konulu sunum gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Mustafa Öner'in "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" konferansı 17 Aralık'ta, "Kara Kalem" çizim atölyesi ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Güldehen Marmara şefliğinde "Otizm Farkındalık" konseri 19 Aralık'ta, Dr. Öğretim Üyesi Nuriye İnci'nin müzikli söyleşisi "Mevlana'yı Anma" programı ise 20 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Turgut Pura Vakfının "42. Yıl Heykel Yarışması" sergisi, 19 Aralık-11 Ocak arasında ziyaret edilebilecek.

İzmir Oda Orkestrası, İspanyol şef Tulio Gagliardo Varas yönetiminde "Yeni Yıl" konserini 20 Aralık'ta AASSM'de gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Teyfik Rodos ise 18 Aralık'ta "Şarkılar Cem Karaca Anısına" konseriyle AASSM'de sahne alacak.