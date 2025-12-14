Haberler

İzmir birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de 15-22 Aralık tarihleri arasında tiyatro, opera, bale, konser ve sergilerden oluşan yoğun bir kültür sanat programı gerçekleşecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Tiyatrosu ve İKSF gibi birçok kurum etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İzmir'de 15-22 Aralık'ta tiyatro, opera, bale, konser ve sergilerden oluşan kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 15 Aralık'ta "Attila" operasını, 20 Aralık'ta ise "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde" ve "Sessizlik", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Bornova Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda 17 Aralık'ta "Bir Avaz Anadolu" konserini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 19 Aralık'ta şef Nesrin Bayramoğulları yönetiminde, solist Vivi Vassileva eşliğinde konser verecek.

İKSF'de konferans, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli konferans, atölye ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "Esnek Düşünmenin Gücü" atölyesi 15 Aralık'ta düzenlenecek.

İKSF'de 16 Aralık'ta Ümit Yaşar Işıkhan "Sanatta Değişim Rüzgarı" başlıklı konferans verecek. Prof. Dr. Zeynep Çakmakçı ise "Antik Çağ'dan Bizans'a Kadın Erdeminin Kültürel, Dini ve Sembolik Bir İfadesi Olarak İplik Eğirme" konulu sunum gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Mustafa Öner'in "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" konferansı 17 Aralık'ta, "Kara Kalem" çizim atölyesi ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Güldehen Marmara şefliğinde "Otizm Farkındalık" konseri 19 Aralık'ta, Dr. Öğretim Üyesi Nuriye İnci'nin müzikli söyleşisi "Mevlana'yı Anma" programı ise 20 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Turgut Pura Vakfının "42. Yıl Heykel Yarışması" sergisi, 19 Aralık-11 Ocak arasında ziyaret edilebilecek.

İzmir Oda Orkestrası, İspanyol şef Tulio Gagliardo Varas yönetiminde "Yeni Yıl" konserini 20 Aralık'ta AASSM'de gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Teyfik Rodos ise 18 Aralık'ta "Şarkılar Cem Karaca Anısına" konseriyle AASSM'de sahne alacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
title