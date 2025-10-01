İzmir'de Köpeğe Kemerle Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı
Balçova ilçesinde bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe kemerle vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Şüpheli, 61 yaşındaki hastane personeli Y.Ö. olarak tespit edilerek gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde Balçova ilçesi Serince Sokak'ta meydana geldi. Yanındaki arkadaşıyla yürüyen bir kişi, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı suçlarla mücadele eden Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, görüntüler sonrası çalışma başlattı. İncelemede; şüphelinin bir hastanede personel olarak görev yapan Y.Ö. (61) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Y.Ö.'yü yakalayarak Balçova Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Y.Ö. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlemler başlatıldı.