İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Evin Merdiven Boşluğuna Düştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bir evin merdiven demirlerine çarparak boşluğa düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 CLR 852 plakalı otomobil, Alim Dağhan Caddesi'nde kontrolden çıkmasının ardından yol kenarındaki iki katlı evin merdiven demirlerine çarparak boşluğa düştü.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücüye ilk müdahalede bulundu.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kayıtta, seyir halindeki otomobilin, yolda kayarak evin merdiven demirlerine çarpması ve boşluğa düştüğü anlar yer alıyor.

Evinin merdiven boşluğuna otomobilin düştüğünü anlatan İbrahim Bulduk (52), kaza anında iş yerinde olduğunu söyledi.

Olayı öğrenince evine geldiğini anlatan Bulduk, kaza esnasında eşinin mutfakta çalıştığını, çocuğunun ise okulda olduğunu aktardı.

Bölgede benzer kazaların daha önce de yaşandığını hatırlatan ve yetkililerden önlem alınmasını talep eden Bulduk, "Hepimiz çok korktuk, Allah'tan çocuğum okuldaydı. Daha büyük bir felaket olabilirdi. Buna da şükürler olsun, Allah beterinden korusun. Burası kazaya açık bir mahalle. Ara yol açıldı, kazalar çoğaldı." dedi.