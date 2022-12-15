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İzmir'de kızını boğarak öldüren anne 18 yıl 4 ay hapse çarptırıldı

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İzmir'de kızını boğarak öldüren anne 18 yıl 4 ay hapse çarptırıldı

İzmir'in Buca ilçesinde kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anneye 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İzmir'in Buca ilçesinde kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anneye 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe V, tutuksuz sanıklar baba S.V ve kardeş Ö.V. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Ayşe V, olayda kızını öldürme kastı olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayşe V'ye, kızı Zeynep V'yi öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, Ayşe V'ye verilen bu cezayı, olaydaki tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle 18 yıl 4 ay hapse düşürdü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etti.

Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen kızı Zeynep V'yi (29) boğarak öldürdüğünü söyleyerek teslim olan anne Ayşe V. tutuklanmış, eşi ve oğlu hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Münir Karaloğlu İzmir Güncel Haberler

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