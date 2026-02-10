Haberler

İzmir'de dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin ölümüne ilişkin sürücü tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına düşerek iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü T.D., tutuklandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, adli işlemlerinin ardından hakimlik tarafından tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Şüpheli T.D'nin (33) İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Çok sayıda suç kaydı ve çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal (21) ile kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve durumu jandarmaya bildiren D.Y. gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından kaçan sürücü T.D. ise dün ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
