Haberler

İzmir'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Torbalı ilçesinde bir kız çocuğunun Fetrek Deresi'ne düşmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başladı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bir kız çocuğunun Fetrek Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çaybaşı Mahallesi Fetrek Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşlarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kız çocuğu dereye düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereye düşen çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

