İzmir'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
Olay, akşam saatlerinde Çaybaşı Mahallesi Fetrek Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşlarında ismi henüz öğrenilemeyen bir kız çocuğu dereye düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereye düşen çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel