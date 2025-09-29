İzmir'de Kısa Süreli Sağanak Yağış
İzmir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve belediye ekipleri önlem aldı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
İZMİR'de, bugün öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri de yağışın ardından önlem aldı.
Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel