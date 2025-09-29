Haberler

İzmir'de Kısa Süreli Sağanak Yağış

Güncelleme:
İzmir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı bölgelerde su birikintileri oluştu ve belediye ekipleri önlem aldı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İZMİR'de, bugün öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de öğle saatlerinde sağanak başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri de yağışın ardından önlem aldı.

Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
