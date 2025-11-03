Haberler

İzmir'de Kentsel Dönüşüm Kira Desteği Hak Sahiplerini Şikayet Ettirdi

İzmir'de Kentsel Dönüşüm Kira Desteği Hak Sahiplerini Şikayet Ettirdi
Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Uzundere'de yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında belirlenen 12 bin TL kira desteği, hak sahipleri tarafından yetersiz bulunarak eleştirildi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu sözcüsü, kira bedelinin bölgedeki ekonomik koşul ve güncel kira ortalamalarını hiçe saydığını belirtti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Uzundere'de yürütülen kentsel dönüşüm projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği 12 bin TL kira desteği, hak sahiplerinin tepkisine neden oldu. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, "12 bin TL kira destek bedelleriyle bugün İzmir'de hangi semtte, nasıl bir konutta yaşam mümkündür? Adalet, sadece sözle değil, kararla ve icraatla olur" dedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kira bedelinin 12 bin TL olarak belirlendiğini söyledi. Belirlenen kira bedelli sonrası hak sahiplerinin duruma tepki gösterdiğini dile getiren Uslu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'GÜNCEL KİRA ORTALAMALARI HİÇ SAYILMAKTA'

Açıklamada 12 bin TL'lik kira bedelinin yetersiz olduğunu vurgulayan Uslu, "Bu rakamlar, bölgedeki ekonomik koşulları ve İzmir'in güncel kira ortalamalarını hiçe saymaktadır. Kentsel dönüşüm; sosyal adaletin, şehir planlamasının ve halk yararının birlikte yürütülmesi gereken bir süreçtir. Ancak bugün gelinen noktada, İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 yıldır Uzundere'de yaşayan vatandaşın mağduriyetini görmezden gelmekte, dönüşüm süreci halkın sırtına ekonomik yük olarak yansıtılmaktadır. Uzundere halkı, belediyenin bu düşük kira bedelleriyle yaşam mücadelesi veremez. Hiçbir vatandaş, kendi evinden çıkarıldıktan sonra, aldığı kira desteğiyle yeni bir ev tutamıyorsa bu, açık bir sosyal adaletsizliktir" dedi.

'BU YANLIŞ DERHAL DÜZELTİLMELİ'

Aralık ayı bütçe görüşmelerinde bu rakamın artırılmasını talep edeceklerini ifade eden Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ve belediye yönetimine soruyoruz; verilen 12 bin TL kira destek bedelleriyle bugün İzmir'de hangi semtte, nasıl bir konutta yaşam mümkündür? Adalet, sadece sözle değil, kararla ve icraatla olur. Bizler, Uzundere halkının sesiyiz ve bu ses susturulamayacaktır. Kentsel dönüşüm, Uzundere halkının rızası ve refahı olmadan başarıya ulaşamaz. Bu mesele siyasi bir tartışma değil, doğrudan halkın yaşam mücadelesidir. Bu nedenle belediyeyi ve meclis üyelerini derhal bu yanlış karardan dönmeye, kira bedellerini piyasa koşullarına uygun şekilde belirlemeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Haberler.com
