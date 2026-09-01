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Bornova'da kayıp kişi bilinçsiz halde bulundu

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İzmir Bornova'da 29 Ağustos'tan beri kayıp olan 50 yaşındaki erkek, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu aracının yakınında bilinci kapalı bulundu. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde 29 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'tan itibaren kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki kişinin yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, telefon sinyalinden yola çıkarak kaybolan ve erkek olduğu belirtilen kişinin Çiçekliköy Mahallesi yakınlarında olduğunu değerlendirdi.

AFAD ekipleri, kayıp kişiyi aracının yakınında bilinci kapalı halde buldu.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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