İzmir'de kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İzmir'in Dikili ilçesinde, batan 10 kişilik balıkçı teknesindeki kayıp olan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 bot, 1 helikopter ve 2 dalgıç timinin görev yaptığı bölgede, ailelerin tedirgin bekleyişi ise devam ediyor. Oğlu Gökhan Çakır'dan (30) haber alamayan Yahya Çakır, "Oğlum balıkçıydı. İşçi olarak çalışıyordu. Kurtarılanlar oğlumun onlardan ayrıldığını anlattı. 'Ben kendimi kurtarırım siz gidin' demiş. Bir daha da haber gelmedi. Oğlum çok iyi yüzme biliyordu. Hava soğuk olmasa Midilli'ye kadar yüzerdi. Helikopterler, sahil güvenlik ekipleri arıyor ama bir haber alamıyoruz. Çaresiz bekliyoruz" dedi.

Hande NAYMAN/İZMİR,