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Bir genç kız daha kayboldu! "Gezmeye çıkıyorum" diyerek gitti, bir daha ulaşılamadı

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İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki Aslıhan Miray Kabadayı, "Gezmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen ve herhangi bir haber alınamayan genç kız için arama çalışmaları başlatıldı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 14 yaşındaki Aslıhan Miray Kabadayı, ekipler tarafından aranıyor.

İzmir'de kaybolan genç kız aranıyor

EN SON PAZAR YERİNDE GÖRÜLDÜ

Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesi'ndeki evinden önceki gün 'Gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrılan Aslıhan Miray Kabadayı, geri dönmedi. Kabadayı'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, Kabadayı'nın en son Seferihisar ilçesindeki bir pazar yerine gittiğini tespit etti. Bu sırada bir bankta oturan Aslıhan Miray Kabadayı'nın cep telefonuyla görüntülü konuşma yaptığı belirlendi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

İzmir'de kaybolan genç kız aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelbahçe 3-sayfa Güncel İzmir

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