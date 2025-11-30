Haberler

İzmir'de Kavga İhbarına Giden Polise Direniş: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine direnen 3 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 10 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İZMİR'de kavga ihbarına giden polislere direnerek, ekip aracının camını kıran 3 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.D.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Olay, Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084/8 Sokak'ta meydana geldi. Kavga sırasında darbedilen M.K., polise şikayetçi oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, darbedilen M.K.'yi ekip aracına aldı. Bu sırada O.D., Y.D. ve F.S., şikayetçi olan M.K.'yi araçtan uzaklaştırmaya çalıştı. Y.D., ekip aracının arka bagaj camını kırıp kamu malına zarar vermesi üzerine ekipler müdahalede bulundu. Polis memurlarına mukavemet gösteren şüpheliler, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin desteğiyle 3 şüpheli kelepçelenerek, gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada Y.D.'nin 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan kesinleşmiş 10 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
