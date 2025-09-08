İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı... Cevdet Yılmaz: Şehit Olan Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve Polis Memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan Rahmet...

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik hain saldırıda şehit olan Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ve Polis Memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."