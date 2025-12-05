Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

İZMİR'in Menderes ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Menderes-Gümüldür kara yolunda meydana geldi. Y.K. (50) yönetimindeki 23 BV 244 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen E.D. (53) idaresindeki 09 UB 397 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şarampole yuvarlanan otomobildeki Abdullah Akın (42) ve Ali Şen (39) öldü, sürücülerden E.D. ağır, Y.K. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.