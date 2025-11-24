Haberler

İzmir'de Kamu Düzeni İçin Eş Zamanlı Denetim Uygulaması

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde Asayiş ve Trafik Denetleme ekipleri tarafından başlatılan dar alan uygulaması kapsamında 30 noktada denetimler yapıldı. Motosikletli polisler ve çeşitli ekiplerin katıldığı uygulamada, birçok araç denetlendi ve cezai işlemler yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı dar alan uygulaması başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla Asayiş ve Trafik Denetleme şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki 30 noktada denetimler yapılıyor.

Okul önü ve çevresi, eğlence mekanları ve işlek caddelerde araçlar durdurularak aranıyor, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol ediliyor, vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde şu ana kadar Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 800 motosikletli polis (yunus) ile güven timleri, ahlak ve hırsızlık bürolarına bağlı ekipler, Trafik Denetleme Şubesine bağlı 182 ekip, 24 motosikletli şahin timi ve 14 yaya trafik ekibi görev aldı.

Trafik uygulamalarında 1133'ü motosiklet olmak üzere 1594 araç ve sürücüsü denetlendi, 258 araca cezai işlem uygulanarak 37 araç trafikten men edildi.

