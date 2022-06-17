İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama - Haberler

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İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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İzmir'de kahvehanedeki cinayete 3 tutuklama

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Ahmet Aslan'ın (35), kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Ahmet Aslan'ın (35), kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı. Şüphelilerden F.Ç. ile Aslan'ın, borç meselesinden husumetli oldukları öğrenildi.

Olay, 11 Haziran günü saat 20.30 sıralarında, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane bahçesinde arkadaşlarıyla okey oynayan Ahmet Aslan'a tabancayla ateş edildi. Vücuduna 3 mermi isabet eden Aslan, ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aslan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Aslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, cinayet şüphelisinin F.Ç. olduğunu ve Ahmet Aslan ile aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunduğunu belirledi. Ekipler, önceki gün düzenledikleri operasyonla F.Ç. ile saklanmasına yardım ettikleri tespit edilen H.S. ve Ü.T.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Ahmet Aslan Güncel Haberler

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