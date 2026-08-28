Haberler

Tire'deki kağıt fabrikası yangını kontrol altında

Tire'deki kağıt fabrikası yangını kontrol altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Tire ilçesindeki kağıt fabrikasının deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Tire ilçesindeki kağıt fabrikasının deposunda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikanın kağıt deposunda çıkan yangına müdahale gece de sürdü.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasının deposunda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala tatilciler dönüş yoluna çıktı

Yaz mevsiminin bitmesine günler kala yola çıktılar
Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor

4 takımla Avrupa'dayız! İşte UEFA ülke puanında son durum

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Görüntüler kutsal topraklardan! Kaçacak yer aradılar