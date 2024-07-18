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İzmir'de kafenin önünde silahlı kavga: 3 yaralı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kafenin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kafe çalışanı ve iki kişi tabancayla yaralandı. Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir kafenin önüne otomobil park eden A.S. ve M.M.S. ile kafe çalışanları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında A.S. ve M.M.S. ile kafe çalışanı M.K.K. tabancayla yaralandı. Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.S. ve M.M.S., kafenin önüne otomobili park etti. Bu sırada kafeden çıkan çalışanlar, otomobili başka yere park etmelerini istedikleri ikiliyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kafe sahibi O.B., kavgaya müdahale etmek istedi. O.B., iddiaya göre A.S. ve M.M.S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıdan yara almadan kurtulan O.B., tabanca ile iki arkadaşa ateş etti. A.S. bedenine isabet eden 6 kurşunla, M.M.S. ise ayak bileği ve kasığına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bu sırada kavgaya karışan kafe çalışanı M.K.K. da bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.S. ve M.M.S. ile hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen M.K.K., olay yerine gelen ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli O.B. ise olay yerinden kaçtı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen A.K., F.A., M.T. ve Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen O.B.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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