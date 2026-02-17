Haberler

İzmir'de kadının öldüğü, eşinin dumandan etkilendiği oteldeki yangına ilişkin otel sahibi tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında bir kişinin ölmesi, bir kişinin dumandan etkilenmesine ilişkin gözaltına alınan otel sahibi tutuklandı, otel çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sığacık Mahallesi'ndeki otelde çıkan ve Emine Ayten'in (46) hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden otel sahibi M.N.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, çalışan S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayten'in dumandan etkilenen eşi Mehmet Ayten'in (50) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki bir butik otelde 15 Şubat'ta çıkan yangında dumandan etkilenen Emine ve Mehmet Ayten çifti hastaneye kaldırılmıştı. Emine Ayten müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mehmet Ayten'in Manisa'da görevli polis memuru olduğu, çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Seferihisar'a geldikleri belirtilmişti.

