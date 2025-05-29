İzmir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

İzmir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kadına karşı şiddet suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturmaları değerlendirdi ve şiddete karşı mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kadına karşı şiddet suçları soruşturmaları hakkında bilgi verdi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunun Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Yeldan başkanlığında İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Yeldan, programdaki konuşmasında, bu yıl bürodaki görevli cumhuriyet savcısı sayısını 2 katına çıkardıklarını söyledi.

Tekrarlayan şiddet olaylarıyla ilgili tespit edilen 208 mağdur kadının dosyasının sonuçlandırıldığını ifade eden Yeldan, "1 Ocak'tan bugüne kadar ısrarlı takip suçundan 572 dosya, kadına karşı tehdit suçundan 1254 dosya, kadına karşı kasten yaralama suçundan ise 1723 soruşturma dosyası yürütüldü. Sulh ceza hakimliğine ısrarlı takip suçundan 111 ve kadına karşı kasten yaralama suçundan 259 tutuklama sevk işlemi gerçekleşti." dedi.

Yeldan, şiddete karşı mücadelede görev yapan kurum ve personelle etkin koordinasyon içinde çalışmanın öncelikli hedefleri olduğunu anlattı.

Programa büroda görevli savcılar, hakimler, emniyet ve jandarma personeli, İzmir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yöneticileri, avukatlar, pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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