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Selçuk'ta bir kadını darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde eczacı Beray Yürek'in darbedilmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayın ardından hızlı müdahale ile faili yakaladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün akşam Şirince'de saldırıya uğrayan eczacı Beray Yürek'in yaralandığı belirtildi.

Açıklamada "Saldırı faili İlçe Jandarma Komutanlığımızın derhal müdahalesi ve seri istihbarat çalışması sonucu, olaydan çok kısa bir süre sonra gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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