Selçuk'ta bir kadını darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün akşam Şirince'de saldırıya uğrayan eczacı Beray Yürek'in yaralandığı belirtildi.

Açıklamada "Saldırı faili İlçe Jandarma Komutanlığımızın derhal müdahalesi ve seri istihbarat çalışması sonucu, olaydan çok kısa bir süre sonra gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektedir." denildi.