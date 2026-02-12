İzmir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hukuka uygun bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 9 ay hapis verilen sanık İzzet Demir'in cezaları hukuka uygun bulundu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Demir'e, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesince, "kadına karşı kasten öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 9 ay hapis cezası kararına yönelik incelemesini tamamladı.

Dosyanın tarafların itirazı ve resen incelenmek üzere daireye gönderildiği belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı kaydedildi.

Daire, olay günü maktul Sidar Şimşek'in (21) buluşmak ve çocuğunu göstermek amacıyla geceleyin dışarıya gelmesine karşın sanığın yanında komando bıçağı bulunması ve bebeğinin kucakta bulunduğu halde gözü önünde 8 yerinden bıçaklamasında yerel mahkemenin "takdiri indirim" uygulamayışı ile Demir'in "haksız tahrik"e ilişkin çelişkili savunmalarda bulunması ve verilen cezalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, mahkemenin sanık hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan verilen mahkumiyet kararında düzeltim yapılan husus (avukatlık asgari ücret tarifesi) dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı ve ileri sürülen başkaca istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmadığı anlaşılmıştır."

Olay ve dava süreci

Polis ekipleri 21 Temmuz 2024'te, Refik Şevket İnce Mahallesinde, kadına şiddet ihbarı üzerine olay yerine gitmiş, sokakta kucağında çocukla koşan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmuş, bu kişi birlikte yaşadığı kadını bıçakladığını söylemişti.

Polislerce bina önünde yaralı halde bulunan kadın, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan İzzet Demir tutuklanmıştı.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın 2 Ekim 2025'teki karar duruşmasında sanığa, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 9 ay hapis cezası verilmiş, cezada indirim ve haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştı.